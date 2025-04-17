Нарколог предупредил россиян о признаках бытового пьянства

Нарколог Исаев: Неспособность расслабиться без алкоголя — тревожный сигнал

Любое регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных дозах, может говорить о наличии зависимости и несет вред организму. Если расслабиться без алкоголя не получается — это тревожный сигнал для человека и его родных, считает нарколог Руслан Исаев. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«C медицинской точки зрения, регулярное употребление алкоголя даже в умеренных дозах представляет собой значимую нагрузку для организма и потенциальный путь к формированию зависимости», — сказал Исаев.

Нарколог привел данные последнего аналитического обзора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное количество этанола повышает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и психических заболеваний, пояснил он.

«ВОЗ подчеркивает, что концепция "умеренного" или "контролируемого" употребления больше отражает культурные установки, чем реальную медицинскую безопасность. Более того, даже регулярные малые дозы, например, бокал вина или бутылка пива в день, увеличивают риск преждевременной смертности и ухудшают качество жизни», — подчеркнул Исаев.

По его мнению, регулярный прием алкоголя означает, что этанол ежедневно вмешивается в работу всех органов и систем организма. В результате нарушается цикл сна и бодрствования, замедляются процессы восстановления и метаболизма, растет толерантность. Также у такого человека формируется психологическая привязка к употреблению как способу расслабиться.

Незаметно для самого человека его организм переходит в состояние постоянной интоксикационной нагрузки, а психика – в состояние зависимости от алкогольного ритуала Руслан Исаев нарколог

Важно, сколько дней в неделю выпивающий остается полностью трезвыми. Если таких дней всего два, считает Исаев, то это уже не редкое употребление. В таком случае это устойчивый паттерн, который мешает организму восстанавливаться, а психике находить альтернативные способы регуляции.

Нарколог назвал тревожным сигналом, если расслабиться без алкоголя уже не получается. Ключевые признаки, указывающие на формирование зависимости: регулярность, то есть если человек пьет по четкой схеме. Также играет роль употребление больше запланированного объема, рост толерантности, изменения в поведении и настроении при трезвости: раздражительность, тревожность, бессонница.

Даже без признаков зависимости, при регулярном употреблении алкоголя человеку стоит внимательно следить за здоровьем Руслан Исаев нарколог

По мнению специалиста, если вы замечаете, что близкий человек выпивает почти ежедневно, пусть даже немного, это уже повод для тревоги.

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