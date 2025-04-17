Очередь из сотен мигрантов в Новой Москве сняли на видео

Очередь из сотен мигрантов в миграционный центр в Новой Москве сняли на видео

Очередь из сотен мигрантов в Новой Москве сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах показан рабочий день Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в деревне Сахарово. ММЦ оказывает комплекс услуг иностранным гражданам, в том числе выдачу патентов на трудовую деятельность.

По данным канала, иностранцам приходится стоять в очереди часами прежде чем им удается попасть на территорию.

Ранее перекрывших россиянам проход мигрантов сняли на видео в Екатеринбурге. Иностранцы столпились перед входом в поликлинику для прохождения медицинского освидетельствования. К этому привело решение руководства поликлиники, которая сделала отдельный вход для мигрантов.