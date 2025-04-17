РФ исключила «Талибан» из списка террористических организаций

Начало событий в новости В России приостановили запрет деятельности движения «Талибан»

Россия исключила движение «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре страны.

Ведомство обратилось в Верховный суд России с иском о приостановлении запрета на деятельность движения в стране на основании изменений, внесенных в декабре 2024 года в Кодекс административного судопроизводства и Федеральный закон «О противодействии терроризму». Поправки предусматривают возможность исключения из списка террористических организаций в случае прекращения такой деятельности против интересов России, отметили в Генпрокуратуре.

Верховный суд России согласился с доводами генпрокурора Игоря Краснова и удовлетворил его иск.

«Талибан» был запрещен в России с 2003 года.