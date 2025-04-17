Россия исключила движение «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре страны.
Ведомство обратилось в Верховный суд России с иском о приостановлении запрета на деятельность движения в стране на основании изменений, внесенных в декабре 2024 года в Кодекс административного судопроизводства и Федеральный закон «О противодействии терроризму». Поправки предусматривают возможность исключения из списка террористических организаций в случае прекращения такой деятельности против интересов России, отметили в Генпрокуратуре.
Верховный суд России согласился с доводами генпрокурора Игоря Краснова и удовлетворил его иск.
«Талибан» был запрещен в России с 2003 года.