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15:39, 17 апреля 2025Силовые структуры

Россия исключила движение «Талибан» из списка террористических организаций

РФ исключила «Талибан» из списка террористических организаций
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России приостановили запрет деятельности движения «Талибан»

Фото: Ali Khara / Reuters

Россия исключила движение «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре страны.

Ведомство обратилось в Верховный суд России с иском о приостановлении запрета на деятельность движения в стране на основании изменений, внесенных в декабре 2024 года в Кодекс административного судопроизводства и Федеральный закон «О противодействии терроризму». Поправки предусматривают возможность исключения из списка террористических организаций в случае прекращения такой деятельности против интересов России, отметили в Генпрокуратуре.

Верховный суд России согласился с доводами генпрокурора Игоря Краснова и удовлетворил его иск.

«Талибан» был запрещен в России с 2003 года.

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