Россиянам раскрыли способы сэкономить на обмене валюты в отпуске

Россиянам посоветовали отслеживать колебания курса для экономии на обмене валюты

Россиянам стоит отслеживать колебания курса валют, чтобы выгодно обменивать деньги в отпуске. Этот и другие способы сэкономить раскрыла эксперт OnlineTours Дарья Абакумова, ее комментарий есть у «Ленты.ру».

В первую очередь спикер посоветовала туристам сравнивать предложения нескольких финансовых учреждений, прежде чем проводить обмен валюты. «Особенно обратите внимание на крупные банки, где часто действуют специальные условия для клиентов», — добавила Абакумова.

Кроме того, путешественникам не стоит отказываться от использования банковских карт вопреки санкциям. «В некоторых странах электронные системы все же срабатывают, но не всегда и не с первого раза. К таким относятся карты Россельхозбанка, Газпромбанка и платежной системы Union Pay», — рассказала эксперт.

Отмечается, что на Кубе могут работать банковские карты «Мир», а в Турции без проблем можно оплачивать SberPay, а также через приложение Letim.

Абакумова не рекомендовала туристам менять деньги в аэропортах и отелях, где обычно высокие комиссии и невыгодные курсы. «При оплате товаров и услуг за границей старайтесь использовать местную валюту. Оплата в рублях или долларах США может привести к двойной конвертации, что увеличивает затраты», — заключила эксперт.

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