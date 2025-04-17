Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за скользкую дорогу

Жительница Благовещенска отсудила 200 тыс. руб. за падение на скользком тротуаре

Жительница Благовещенска отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за скользкую дорогу. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

По информации источника, инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Зейской: женщина, шедшая по тротуару, поскользнулась, упала и сломала руку. Она обратилась в травмпункт, где ей поставили соответствующий диагноз и назначили амбулаторное лечение. Через некоторое время россиянка обратилась в суд, так как считала, что причиной ЧП стал не очищенный от снега и льда тротуар. В иске она сослалась на нарушение правил благоустройства города, согласно которым администрация Благовещенска и Городское управление капитального строительства обязаны обеспечивать безопасность пешеходов в том числе за счет своевременной очистки дорог от снега и льда.

Женщина потребовала суд взыскать с виновника ее падения компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, штраф в половину от присужденной суммы, а также 10 тысяч рублей судебных расходов. Помимо этого, она просила освободить ее от уплаты государственной пошлины. В результате суд частично удовлетворил требования россиянки и постановил выплатить ей 200 тысяч рублей морального вреда и шесть тысяч рублей судебных расходов.

Ранее в апреле стало известно, что 72-летняя тюменка отсудила у коммунальщиков 700 тысяч рублей за затопленную квартиру и пострадавшее от этого имущество.