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20:41, 17 апреля 2025Силовые структуры

Следствие возбудило дело из-за заражения инфекцией в российской детском саду

В Самаре возбудили дело после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Самаре возбудили уголовное дело после информации о заражении в детском саду №153. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, о ЧП в заведении сообщил региональный Роспотребнадзор. Ведомство отмечало, что воспитанники заражены острой кишечной инфекцией, на текущий момент известно о восьми случаях заболевания. Ведется эпидемиологическое расследование для установки причины возникновения очага инфекции.

Ранее сообщалось, что в Бурятии двое детей отравились жвачкой от неизвестных

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