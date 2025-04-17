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19:53, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущие рассказали мерзкую историю о министре обороны США

Ведущие Fox News заявили, что министр обороны США не мыл руки и ел с пола
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Carlos Barria / Reuters

Ведущие шоу «В меньшинстве» (Outnumbered) на американском телеканале Fox News вспомнили мерзкую историю о бывшем телеведущем, а ныне министре обороны США Пите Хегсете. На это обратило внимание издание Huff Post.

Во время обсуждения «правила пяти секунд», согласно которому еду можно есть с пола только если она не пролежала на нем больше этого времени, ведущий Джо Конче уронил банан на пол, а затем съел его. В ответ на это его соведущая Рейчел Кампос-Даффи пошутила, что, вероятно, таким образом Конче метит на место Пита Хегсета.

После этого другая ведущая Айнсли Эрхардт рассказала, что Хегсет однажды уронил бейгл с крем-сыром, который приземлился кремовой стороной вниз, и все равно поднял его и съел. «Я подумала: "А нет ли там волос?" Это было так отвратительно, но он просто засунул его в рот», — вспоминала она. По словам Конче, в 2019 году Хегсет заявил, что не моет руки уже десять лет, потому что не верит в микробы, так как не видел их.

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В социальной сети X зрители программы отметили, что история вызвала у них отвращение и шок. «Это было так мерзко, что он просто засовывал это себе в рот», — отметил пользователь под ником Acyn. «Чувак просто не мыл свои руки и гордился этим», — написал пользователь под ником JaredDapena.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Кейт Лоулер пожаловалась на громкую сирену скорой помощи и разозлила зрителей. Зрители шоу в социальных сетях обвинили ее в надменности и неосмотрительности.

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