Женщина устала от неизлечимой болезни мужа, бросила все и отправилась колесить по миру. Как это перевернуло ее жизнь

Люди с болезнью Альцгеймера сталкиваются с чудовищными испытаниями. Они забывают имена собственных детей, теряются в знакомых местах, где прожили многие годы, и с трудом выполняют даже самые простые повседневные задачи. Не менее трудно приходится их родным, ведь они наблюдают, как любимый человек постепенно теряет свою индивидуальность и перестает их узнавать. В такой ситуации оказалась женщина из Великобритании, когда у ее супруга началась деменция. Однако она решила не падать духом и кардинально изменила свою жизнь, отправившись в путешествие. О том, как британка бросила вызов горю и объехала Азию на велосипеде, рассказывает «Лента.ру».

Спонтанное решение стало новой страстью

В 2021 году у 50-летнего мужа Кейтлин Лиммер из Лондона диагностировали болезнь Альцгеймера, рассказала она Daily Mail. Мать двоих детей оставила работу и посвятила себя уходу за супругом. Постепенно его состояние ухудшалось, а Кейтлин стала чувствовать себя все более подавленной и истощенной.

Британка искала способы вернуться к жизни и спонтанно забронировала велосипедный тур по Шри-Ланке. Первое путешествие так вдохновило Кейтлин, что она отправилась еще в две одиночные поездки: во Вьетнам в 2022 году и Индию в 2024-м.

Путешествия открыли мне глаза на то, сколько всего я упустила и что действительно важно для меня в жизни Кейтлин Лиммер путешественница

Женщина призналась, что ее всегда вдохновляла культура Юго-Восточной Азии, но раньше у нее не было возможности посетить эти страны. Муж Кейтлин боялся летать, поэтому они не совершали дальние поездки.

Фото:@Caitlin Limmer

«Я хотела оказаться там, где со мной нельзя было связаться, где я бы не смогла прийти на помощь, а время отличалось бы на семь часов. Я хотела быть не той, кем являюсь дома, а той, кем я себя помню», — объяснила британка.

Каждая поездка как новое испытание

Кейтлин путешествовала с группами по 10-12 человек. Они проводили долгие часы на велосипедах, периодически останавливаясь, чтобы перекусить и осмотреть достопримечательности. И хотя женщине постоянно приходилось справляться с жарой и препятствиями на пересеченной местности, путь давал ей чувство покоя, которая она потеряла в повседневной жизни.

Во время путешествий на велосипеде все воспринимается совершенно по-другому. Вы вдыхаете запах страны, разговариваете с людьми, проезжая по деревням. Вы не просто смотрите на достопримечательности, а пропускаете все сквозь себя Кейтлин Лиммер путешественница

Фото:@Caitlin Limmer

Недавнее путешествие Кейтлин проходило на юге Индии. Она проехала от побережья через горы и отдаленные деревни, останавливаясь у водопадов, наслаждаясь местной едой и ночуя в прибрежных кемпингах и гостевых домах.

«Возможность провести отпуск самостоятельно и разделить этот опыт с единомышленниками, когда мужа нет рядом, — бесценна», — отметила британка

Она добавила, что во время путешествий она встретила много новых людей. Этот опыт стал для них объединяющим, и велосипедистка обрела друзей на всю жизнь.

Фото:@Caitlin Limmer

Путешествия помогают пережить травму и снова ощутить счастье

Велопутешествия стали для 53-летней Кейтлин Лиммер не просто отдыхом от повседневной жизни. Они помогли ей сохранить психологическое здоровье. В интернете много похожих историй людей, которые смогли пережить личную трагедию благодаря поездкам по миру.

Другая британка рассказала в интервью The Times, что за год потеряла двух самых дорогих людей. Супруг скоропостижно скончался по возвращении из отпуска от тромбоза воротной вены, а 24-летний сын попал в аварию несколько месяцев спустя.

Два года женщина жила словно в оцепенении, но затем решила все изменить. Она отправилась в Коста-Рику, где занималась сохранением редких черепах, каталась на зиплайне и совершала сложные походы. А потом — жизнь в Новой Зеландии, круиз на Фиджи, пешее восхождение на Мачу-Пикчу в Перу. Следом Эквадор, Индонезия, Испания, Хорватия, Турция, Австралия.

Мои друзья и семья перестали спрашивать меня, когда я вернусь. Теперь они задаются вопросом, куда я поеду дальше. Я никогда не излечусь от потерь, но путешествия открыли дверь новым возможностям. Проще говоря, они снова сделали мою жизнь стоящей того, чтобы ее прожить путешественница из Великобритании

Благотворное влияние путешествий на жизнь человека доказывает не только личный опыт, но и научные исследования. Так, ученые из Корнеллского университета выяснили, что планирование поездки повышает уровень счастья гораздо больше, чем ожидание покупки долгожданного материального блага. А еще приключения замедляют старение, поднимают настроение и помогают отсрочить тяжелые заболевания.

«Я хотела совершенно нового опыта, это открыло мне мир и мою новую жизнь. Когда дома царит хаос, нужно просто забронировать путешествие. Сделайте это, и вы не пожалеете», — посоветовала Кейтлин Лиммер.