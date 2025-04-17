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10:24, 17 апреля 2025Россия

В России мальчик сломал позвоночник на скалодроме

В Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на скалодроме
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге ребенок сломал позвоночник на скалодроме. Об этом сообщает издание «Е1.ру» в Telegram.

На выложенном в канале ролике видно, как ребенок пытается забраться по стене с уступами. Затем он спрыгивает с высоты около метра, после чего хватается за спину.

Травму мальчику диагностировали спустя несколько дней — у него сломан один из позвонков. Из-за этого ребенка перевели на домашнее обучение и запретили ему заниматься спортом. Его родители собираются добиться выплаты компенсации.

Ранее в Иркутской области школьница сломала спину во время игры на детской площадке. Она упала с подвесной дорожки, после чего была госпитализирована. Врачи диагностировали у школьницы перелом поясничного и грудного позвонков.

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