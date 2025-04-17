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14:16, 17 апреля 2025Силовые структуры

В СК выступили еще за одно отягчающее обстоятельство во время преступления

СК: Применение IT в преступлениях должно стать отягчающим обстоятельством
Варвара Митина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Использование информационно-коммуникационных технологий (IT) во время совершения преступлений должно стать отягчающим обстоятельством. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила заместитель главы отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Анна Старжинская, пишет ТАСС.

Таким образом в ведомстве хотят дополнить статью 63 Уголовного кодекса. Старжинская отметила, что эта инициатива сейчас прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами. Она высказала опасения о применении дипфейк-технологий.

Ранее сообщалось, что за три месяца 2025 года в России были выявлены 61 уникальный дипфейк и 2,3 тысячи их копий. Это равно 67 процентам от общего количества дипфейков, обнаруженных в 2024 году, и в 2,6 раза превышает объем дипфейков, зафиксированных за весь 2023 год.

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