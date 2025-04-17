В сосисках известного российского бренда нашли вызывающую болезнь Альцгеймера добавку

В сосисках Великолукского мясокомбината обнаружили запрещенный мясной клей

В сосисках «Великолукского мясокомбината» нашли вызывающую болезнь Альцгеймера добавку — запрещенный в пищевой промышленности «мясной клей». Информация об этом появилась на портале Единого реестра проверок.

Как следует из материалов проверки, специалисты выборочно отобрали колбасные изделия и проверили их на соответствие требований Таможенного союза. Экспертиза показала, что в сливочных сосисках известного российского бренда обнаружили микробную трансглутаминазу — так называемый «мясной клей».

Добавка склеивает между собой мясные волокна так, что получается цельный продукт. При желании с ее помощью можно «вырастить» полноценный стейк из отходов производства, который не будет отличаться от натурального продукта ни цветом, ни запахом, ни вкусом. В России применение добавки запретили в 2022 году. При этом только за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировали 28 случаев использования опасной добавки.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов заявлял, что некоторые исследования доказывают, что есть прямая связь между употреблением трансглютаминазы в пищу и целым рядом заболеваний пищеварительной системы, а также нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.