Великобритания испытала новое радиоволновое оружие

В Британии испытали радиоволновое оружие, способное нейтрализовать рой дронов

В Великобритании провели успешное испытание нового радиоволнового оружия. В Министерстве обороны королевства сообщили, что оно может практически одномоментно нейтрализовать рой дронов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Это оружие потенциально может помочь в защите против угроз, связанных с беспилотниками, на фоне изменения характера ведения войн», — говорится в сообщении. Отмечается, что это вооружение представляет собой тип оружия направленной радиочастотной энергии.

Как указали в ведомстве, на исследования и разработки в области радиочастотного оружия было потрачено более 40 миллионов фунтов стерлингов. В Минобороны Британии предполагают, что в будущем такое вооружение может стать дополнением к традиционным системам противовоздушной обороны на основе ракет.

При этом подчеркивается, что оружие способно противодействовать даже тем угрозам, которые не могут заглушить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее издание The National Interest заявило, что российские системы РЭБ эффективно противодействуют терминалам спутниковой связи Starlink.