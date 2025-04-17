Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 17 апреля 2025Мир

Великобритания испытала новое радиоволновое оружие

В Британии испытали радиоволновое оружие, способное нейтрализовать рой дронов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Великобритании провели успешное испытание нового радиоволнового оружия. В Министерстве обороны королевства сообщили, что оно может практически одномоментно нейтрализовать рой дронов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Это оружие потенциально может помочь в защите против угроз, связанных с беспилотниками, на фоне изменения характера ведения войн», — говорится в сообщении. Отмечается, что это вооружение представляет собой тип оружия направленной радиочастотной энергии.

Как указали в ведомстве, на исследования и разработки в области радиочастотного оружия было потрачено более 40 миллионов фунтов стерлингов. В Минобороны Британии предполагают, что в будущем такое вооружение может стать дополнением к традиционным системам противовоздушной обороны на основе ракет.

При этом подчеркивается, что оружие способно противодействовать даже тем угрозам, которые не могут заглушить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее издание The National Interest заявило, что российские системы РЭБ эффективно противодействуют терминалам спутниковой связи Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна сделать то же самое». Президент Финляндии поговорил с Зеленским и обратился с призывом к Москве

    Главу Евродипломатии обвинили в повторении мантры о злой России

    Япония заявила протест России

    Россиян предупредили о неочевидной причине появления пигментных пятен

    Любителям поспать подольше объяснили вред откладывания будильника на пять минут

    Папарацци сняли 44-летнюю Жизель Бюндхен в купальнике на отдыхе

    Врач предупредил о серьезной опасности курения вейпов

    Женщина отрезала бойфренду пенис и подожгла его тело

    Российский «Булат» покажут в Ираке

    Великобритания испытала новое радиоволновое оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости