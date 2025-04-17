Женщина отбила мужа у аллигатора при помощи подпорки для томатов

В США женщина избила аллигатора подпоркой для томатов, чтобы спасти мужа

В США женщина спасла мужу жизнь при помощи подпорки для томатов. Об этом пишет WRDW.

Инцидент произошел в начале апреля в округе Бофор, штат Южная Каролина. Джо Розер работал в огороде и занимался мульчированием посадок. Он склонился над грядками спиной к пруду, который прилегает к дому. В этот момент из воды выполз аллигатор и напал на него со спины.

Жена Розера Мэриан тоже работала на улице. Услышав крики мужа, она бросилась к нему. Как только женщина поняла, что происходит, она стала действовать. Мэриан схватила подпорку для томатов и стала бить ей крокодила. Она целилась в глаза рептилии и смогла отбить у нее мужа.

Розера госпитализировали с травмами, однако его жизни ничего не угрожает. Прибывшие на место специалисты из Департамента природных ресурсов поймали аллигатора и впоследствии усыпили.

Ранее сообщалось, что медведь вломился в дом к 96-летнему пенсионеру и покалечил его. Он также нанес травмы еще двум пожилым жителям города.

