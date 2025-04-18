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06:41, 18 апреля 2025Ценности

Эмили Ратаковски обнажила грудь в фотосессии для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inezandvinoodh / @documetjournal

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Notes on Beauty. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачной кофте без рукавов, отказавшись при этом от бюстгальтера. На размещенном черно-белом кадре видно, как тканевые ставки в виде полос подчеркивают форму обнаженной груди знаменитости.

Кроме того, визажисты дополнили образ Ратаковски изображениями цветов на лице. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в «мокрую» прическу.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в экстремально коротком платье.

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