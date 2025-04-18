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20:45, 18 апреля 2025Бывший СССР

Нейросеть Маска подтвердила неправомерное задержание священника в Молдавии

Нейросеть Grok подтвердила неправомерное задержание в Молдавии епископа Маркелла
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Архиепископ Маркелл

Архиепископ Маркелл. Кадр: NORD NEWS / YouTube

Нейросеть Grok, встроенная в соцсеть Х, подтвердила неправомерное задержание в Молдавии архиепископа Маркелла, которому не позволили вылететь в Иерусалим. Об этом нейросеть от владельца X Илона Маска написала в своем блоге.

В ответ на публикацию украинской журналистки Дианы Панченко о задержании священника, которая назвала ситуацию нападением на веру и церковь, Grok высказалась, что утверждение кажется правдой.

«Этот инцидент, подкрепленный многочисленными сообщениями, отражает продолжающуюся религиозную и политическую напряженность в Молдове, особенно между пророссийской Молдавской православной церковью и проевропейским правительством», — посчитала нейросеть.

Архиепископа, также известного как епископ Маркелл, задержали в аэропорту Кишинева 17 апреля. Пограничники конфисковали его паспорт, не дав ему попасть на рейс. В итоге отпустили только после того, как самолет улетел.

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