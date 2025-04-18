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13:03, 18 апреля 2025Россия

Опубликовано видео с группой сдавшихся в плен в Курской области бойцов ВСУ

МО РФ опубликовало видео с группой сдавшихся в плен в Курской области бойцов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с группой сдавшихся в плен в Курской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовало Минобороны (МО) России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, украинские солдаты попали в окружение бойцов российских подразделений группировки войск «Север», после чего приняли решение сдаться.

«При выходе из окружения в Курской области мы поняли, что нас бросили и оставили на смерть, и мы решили сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни», — заявил на видео один из пленных солдат ВСУ.

На кадрах можно увидеть, что в плен сдалась группа из 14 украинских военнослужащих. В оборонном ведомстве добавили, что в плен сдаются военнослужащие разных рангов — от кадровых офицеров до рядовых солдат.

Ранее в силовых структурах раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в российском приграничье. Речь идет о пяти сотнях военнослужащих, среди которых наемник из Колумбии.

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