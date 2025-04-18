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07:28, 18 апреля 2025Силовые структуры

Отца троих погибших от рук матери детей задержали за истязание четвертого ребенка

В Канске за истязание сына задержали отца троих детей, убитых матерью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Канске Красноярского края отца троих детей, которых зарубила топором мать, задержали по подозрению в истязании четвертого ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

По версии следствия, подозреваемый с лета 2018 по апрель 2025 года систематически избивал своего семилетнего сына. В три года отец сломал ему нос, а в прошлом году ребенок неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены в частном доме на улице Герцена с ранами, несовместимыми с жизнью. Суд избрал их матери, обвиняемой в расправе, меру пресечения в виде ареста.

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