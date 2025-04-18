Пассажирский самолет потерял колесо при жесткой посадке и загорелся в воздухе

Самолет Frontier Airlines потерял колесо при жесткой посадке в Пуэрто-Рико

Самолет авиакомпании Frontier Airlines жестко коснулся земли при посадке и был вынужден уйти на второй круг, после чего его двигатель загорелся в воздухе. Об этом сообщает Daily Mail.

15 апреля пассажирский Airbus A321 выполнял рейс из Орландо, штат Флорида, США, в Пуэрто-Рико. Во время приземления борт потерял колесо, а затем втянул часть обломков в двигатель. Пилоты вынужденно ушли на второй круг, после чего из одного двигателя начали вырываться языки пламени.

На видео из салона видны яркие вспышки. Также слышно, как люди в панике кричат, а дети плачут. Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.

Ранее двигатель другого самолета со 134 пассажирами загорелся во время полета. Пилотам пришлось прервать рейс и вернуться в аэропорт.