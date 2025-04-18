Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 18 апреля 2025Путешествия

Пассажирский самолет потерял колесо при жесткой посадке и загорелся в воздухе

Самолет Frontier Airlines потерял колесо при жесткой посадке в Пуэрто-Рико
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет авиакомпании Frontier Airlines жестко коснулся земли при посадке и был вынужден уйти на второй круг, после чего его двигатель загорелся в воздухе. Об этом сообщает Daily Mail.

15 апреля пассажирский Airbus A321 выполнял рейс из Орландо, штат Флорида, США, в Пуэрто-Рико. Во время приземления борт потерял колесо, а затем втянул часть обломков в двигатель. Пилоты вынужденно ушли на второй круг, после чего из одного двигателя начали вырываться языки пламени.

На видео из салона видны яркие вспышки. Также слышно, как люди в панике кричат, а дети плачут. Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.

Ранее двигатель другого самолета со 134 пассажирами загорелся во время полета. Пилотам пришлось прервать рейс и вернуться в аэропорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас есть другие приоритеты». Почему США меняют позицию по прекращению конфликта на Украине и к чему это приведет?

    В сети восхитились образом Кейт Миддлтон в кепке «деда»

    Рыболов поймал тунца рекордных размеров

    ЦБ резко понизил курс доллара

    В Раде раскритиковали проведение ЛГБТ-фестиваля в Киеве в Страстную пятницу

    Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

    Всемирно известная минералка оказалась заражена патогенами

    Кадыров назвал беспределом письмо российских чиновников о намазе

    НАСА заявило о «глубокой обеспокоенности» безопасностью МКС

    Стюардесса отчитала пассажирку из-за одного предмета в ручной клади и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости