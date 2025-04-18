Россиянина задержали за стрельбу на свадьбе

В Екатеринбурге задержали открывшего стрельбу на свадьбе мужчину

В Екатеринбурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, один из гостей во время свадьбы начал стрелять в воздух из машины. Местные жители испугались и вызвали правоохранителей. Личность и автомобиль мужчины быстро установили.

Выяснилось, что задержанный стрелял из охолощенного пистолета В1 Kurs (Beretta 10ТК). Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее неизвестный пробрался через забор в один из жилых комплексов в Чите и устроил стрельбу на детской площадке.