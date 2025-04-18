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14:31, 18 апреля 2025Экономика

Российский губернатор похвастался закрытием трети алкомаркетов в регионе

Вологодский губернатор Филимонов заявил о закрытии в регионе 33 % алкомаркетов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На фоне действия ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области за месяц закрылись 220 алкомаркетов, что составляет 33 процента от их количества на начало года. Об этом в своем Telegram-канале заявил инициировавший введение запретов губернатор региона Георгий Филимонов.

Речь идет о новых правилах торговли спиртным в будние дни, которые ограничивают время покупки периодом с 12:00 по 14:00, то есть не позволяют приобрести алкоголь после работы.

Первые результаты своей политики чиновник оценивает исключительно положительно. Он указал на снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей в первом квартале почти в два раза по сравнению с прошлым годом — с 75 до 38. При этом ограничения вступили в силу с марта, то есть в феврале и январе спиртное можно было купить в обычном режиме.

По словам Филимонова, общее число ДТП по будням упало на 33 процента (с 24 до 16), а в выходные осталось без изменений. За какой период взяты такие цифры, глава региона не уточнил, но они меньше, чем возможное число ДТП за месяц, и больше, чем происходит в среднем в сутки.

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Также губернатор указал, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в первом квартале упало на 31 процент — с 627 до 433 случаев. Таким образом, если в месяцы до вступления в силу ограничений падения не наблюдалось, то за март для получения такой статистики инцидентов не должно было быть вовсе.

Филимонов считает, что указанные цифры и активное содействие жителей в выявлении нарушителей свидетельствуют о формировании тренда, позволяющего рассчитывать на достижение цели в виде «трезвой и безопасной Вологодчины» и повышение привлекательности региона.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что на фоне ограничений в Вологодской области расцвел нелегальный рынок спиртного. Продажей активно занялись таксисты и женщины пожилого возраста, в аптеках резко возрос объем реализации спиртовых настоек, а в точках по продаже разливных напитков стали предлагать крепкий алкоголь в кофейных стаканчиках.

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