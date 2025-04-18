В США удивились плану Мерца по Украине

Профессор Доктороу: Мерц хочет рискнуть и стать стороной конфликта на Украине

Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет рискнуть и сделать Берлин прямой стороной конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Гилберт Доктороу.

«Германия может начать поставки [ракет] Taurus. То есть Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью. Он даже предположил, что целью этих ракет может быть Крымский мост. Готов ли он к ответной реакции на такое?», — задался он вопросом.

По его словам, подобные слова Мерца удивляют, учитывая тот факт, что его отец воевал на стороне Третьего рейха в ходе Второй мировой войны.

Ранее МИД Германии отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой ФРГ не хочет приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия разгрома Третьего рейха. «Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки», — заявили в ведомстве.