Правнук поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом героя ушел на СВО

Правнук Кантарии, поднявшего в 1945-м Знамя Победы над Рейхстагом, ушел на СВО

Георгий, правнук героя Мелитона Кантарии, который в 1945 году поднял Знамя Победы над Рейхстагом, ушел воевать в зону специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в Telegram-канале Луганского информационного центра, опубликовав фотографию бойца.

«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — говорится в сообщении.

По данным портала Life, Георгий приходится Кантарии двоюродным внучатым племянником. Он прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО), а затем подписал контракт с Росгвардией.

На двадцатилетнюю годовщину Победы в 1965 году Герои Советского Союза полковник Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария впервые пронесли по Красной площади Знамя Победы, которое водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года.