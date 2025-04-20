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03:00, 20 апреля 2025Забота о себе

Россиянам дали советы по укреплению иммунитета весной

Академик Онищенко: Для укрепления иммунитета весной нужны упражнения и витамины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости дал россиянам советы по укреплению иммунитета весной.

По словам эпидемиолога, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, также нужно выполнять физические упражнения, принимать витамины и следить за питанием.

«Если даже вы не делали какую-то физическую нагрузку, сделайте ее, приучите себя, воспользуйтесь этой возможностью», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что сейчас важно не заболеть после из-за резких перепадов температур. Академик посоветовал одеваться по сезону и не переохлаждаться.

Ранее Онищенко описал особенности заболевания гриппом в этом году. По его словам, в текущем сезоне в стране доминирует штамм гриппа B.

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