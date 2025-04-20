Депутат Шеремет призвал США воспринимать российский статус Крыма как факт

Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США принять российский статус полуострова. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Шеремет призвал США воспринимать российский статус Крыма как факт и исключил возможность торга в этом вопросе.

«Никаких "если" и "но" здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос», — отметил он.

По словам парламентария, Крым стал частью России после законного общекрымского референдума, соответствующего всем международным нормам. Претензий к жителям полуострова быть не может, заключил Шеремет.

Ранее в США допустили возможность признания Крыма российским. США готовы пойти на это в рамках предложения по урегулированию украинского конфликта, заявил телеканал CNN.