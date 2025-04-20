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10:08, 20 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский пожелал мира в пасхальном поздравлении

Зеленский: Пусть час зла кончится и придет день мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пусть час зла кончится и придет день жизни и мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем пасхальном поздравлении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что все 1152 дня с момента начала конфликта ожидает, что «жизнь одержит победу». Он подчеркнул, что украинцы особенно едины в этом сейчас, когда представители всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату и вместе молятся за Украину.
 
«Пусть час зла кончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Пусть все это осуществится. Пусть Бог поможет нам в этом. Да будет мир. Пусть будет Украина», — заключил он.

19 апреля президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о пасхальном перемирии. По словам российского лидера, решение было принято, исходя из гуманитарных соображений.

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