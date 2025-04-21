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14:50, 21 апреля 2025Экономика

Глава Всемирного экономического форума в Давосе объявил об отставке

Возглавлявший более полувека Давосский форум Клаус Шваб уходит в отставку
Дмитрий Воронин

Фото: Hannes P Albert / dpa / Globallookpress.com

Основатель и глава Всемирного экономического форума (ВЭФ), который ежегодно проводится в швейцарском Давосе с 1971 года, покинет пост его председателя. О том, что Клаус Шваб решил отойти от дел после более чем полувека, проведенного во главе ВЭФ, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что мне исполняется 88 лет, я решил немедленно покинуть пост председателя и члена Попечительского совета», — приводит агентство слова Шваба.

Около года назад он объявил об отставке с поста исполнительного председателя ВЭФ и занял пост председателя без исполнительных полномочий. Тогда отмечалось, что Форум планово «переходит от модели управления, где главенствует основатель, к модели, где всю исполнительную ответственность принимают на себя президент и совет управляющих».

Также в 2024-м Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что при Швабе работникам ВЭФ довелось столкнуться с «токсичной атмосферой, враждебной к женщинам и чернокожим». Издание ссылалось на беседы с 80 бывшими и нынешними сотрудниками организации, а также прочими информаторами.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Экономист Клаус Шваб при поддержке Еврокомиссии создал площадку на свои средства. С 1987 года она стала называться Всемирным экономическим форумом.

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