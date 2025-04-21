Отдохнувший в Афганистане россиянин рассказал про самые резонансные запреты для женщин

«Лента.ру»: Россиянин отдохнул в Афганистане и рассказал о запрете на музыку

Российский путешественник Игорь Манаширов, решившийся на отдых в Афганистане, рассказал о запретах для женщин, которые вызвали наибольший резонанс в обществе. Подробностями своей поездки он поделился с «Лентой.ру».

Турист отметил, что, когда к власти в стране пришли талибы (движение «Талибан» было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в списке террористических организаций), жизнь простых афганцев сильно изменилась. По его словам, с улиц быстро пропали вывески с фотографиями людей, поскольку ортодоксальный ислам запрещает изображение одушевленных созданий. Кроме того, гражданам запретили слушать и исполнять музыку.

Но самыми резонансными стали запреты для женщин — например, на получение образования или на прогулку в парке без мужчины. «Одно из последних новшеств — указ строить жилые дома так, чтобы из их окон не были видны соседские кухни, колодцы или места, где обычно бывают женщины, а в уже существующие здания официально требуется внести изменения», — делится путешественник.

Он добавил, что запреты касаются и мужчин — например, им нельзя брить бороду на длину меньше кулака, носить обтягивающую спортивную одежду, а также галстук. Таким образом, поясняет автор, талибы стремятся оградить афганцев от греха, руководствуясь нормами шариата.

Ранее Манаширов рассказал о том, что происходит за дверями подпольных кальянных в Афганистане. По его словам, каждый вечер там собирается одна и та же публика и играет запрещенная музыка. Каждого посетителя владелец знает лично.