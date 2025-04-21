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12:34, 21 апреля 2025Силовые структуры

Педофила приговорили к 20 годам колонии за регулярное изнасилование школьницы

В Крыму насиловавшего 10-летнюю девочку педофила приговорили к 20 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Крыму 51-летнему жителю Бахчисарайского района дали 20 лет строгого режима за половые преступления против соседской девочки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мать 10-летней девочки летом 2022 года попросила соседа подвезти ее дочь в соседнее село. Мужчина на регулярной основе начать подвозить ребенка, но по дороге останавливался и под угрозой ножа совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Подобное продолжалось с июня по август 2022 года. Год спустя, когда педофил зашел к соседке и застал девочку одну, он также надругался над ней, пользуясь отсутствием взрослых.

О происходившем школьница решилась рассказать матери лишь в апреле 2024 года, после чего женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Мурманской области суд приговорил к 20 годам лишения свободы 37-летнего мужчину, домогавшегося маленькой девочки.

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