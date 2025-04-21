Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:39, 21 апреля 2025Культура

Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

Российские кинотеатры откажутся от предсеансовых показов на майских праздниках
Андрей Шеньшаков

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

Российские кинотеатры откажутся от демонстрации западных фильмов по принципу предсеансовых показов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что такое решение распространится на период с 1 по 15 мая. В прошлом году кинотеатры также отказывались от демонстрации пиратского контента во время майских. Среди голливудских картин, премьера которых состоится в эти дни, оказались фильм «Расплата 2» с Беном Аффлеком и новая картина студии Marvel «Громовержцы».

Издание уточняет, что в прошлом году акция «Месяц без пираток» длилась с 18 апреля по 12 мая.

Ранее стало известно, что дистрибьюторская компания «Про:взгляд» выпустила в официальный российский прокат фильм «Мелочи жизни» с лауреатом премии «Оскар» Килланом Мерфи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Раскрыто состояние подорвавшегося в Белгородской области на мине мальчика

    Живущий в Израиле юморист рассказал о цензуре

    Стала известна дата новых переговоров США с Европой по Украине

    Мамаеву и Погребняк обругали из-за яичек

    Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости