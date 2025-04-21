Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

Российские кинотеатры откажутся от демонстрации западных фильмов по принципу предсеансовых показов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Отмечается, что такое решение распространится на период с 1 по 15 мая. В прошлом году кинотеатры также отказывались от демонстрации пиратского контента во время майских. Среди голливудских картин, премьера которых состоится в эти дни, оказались фильм «Расплата 2» с Беном Аффлеком и новая картина студии Marvel «Громовержцы».
Издание уточняет, что в прошлом году акция «Месяц без пираток» длилась с 18 апреля по 12 мая.
Ранее стало известно, что дистрибьюторская компания «Про:взгляд» выпустила в официальный российский прокат фильм «Мелочи жизни» с лауреатом премии «Оскар» Килланом Мерфи.