Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

Российские кинотеатры откажутся от предсеансовых показов на майских праздниках

Российские кинотеатры откажутся от демонстрации западных фильмов по принципу предсеансовых показов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что такое решение распространится на период с 1 по 15 мая. В прошлом году кинотеатры также отказывались от демонстрации пиратского контента во время майских. Среди голливудских картин, премьера которых состоится в эти дни, оказались фильм «Расплата 2» с Беном Аффлеком и новая картина студии Marvel «Громовержцы».

Издание уточняет, что в прошлом году акция «Месяц без пираток» длилась с 18 апреля по 12 мая.

Ранее стало известно, что дистрибьюторская компания «Про:взгляд» выпустила в официальный российский прокат фильм «Мелочи жизни» с лауреатом премии «Оскар» Килланом Мерфи.