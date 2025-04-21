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08:46, 21 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно об исчезновении сражавшегося за ВСУ сына Чикатило в зоне СВО

Shot: Сражавшийся в рядах ВСУ сын Чикатило пропал без вести в зоне спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждается в публикации, мужчина мог погибнуть, попав под шквальный огонь в ночь, когда российские войска наносили удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Юрий пропал без вести около трех месяцев назад. При этом отмечается, что его смерть не подтвердили — в базы погибших мужчину не внесли.

Ранее появилась информация, что сын Андрея Чикатило Юрий служит в артиллерийском подразделении ВСУ. Уточняется, что на фронт он отправился, чтобы скрыться от украинских судебных приставов и МВД, которые разыскивали сына Чикатило за долги.

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