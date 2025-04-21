В Красногорске открылся семейный термальный комплекс

Городской семейный курорт на 20 тысяч квадратных метров открылся в Красногорске

ГК «Основа» открыла в красногорском ТРЦ «Вэйпарк» городской семейный курорт «Термолэнд» площадью 20 тысяч квадратных метров. Комплекс водных развлечений и отдыха стал самым крупным не только в Подмосковье, но и в России в целом. Объем инвестиций в проект составил один миллиард рублей.

Всего в городском курорте предусмотрено 20 бассейнов и купелей, включая большой внутренний термальный бассейн с гидромассажем и детский внутренний бассейн, а также термальный бассейн с температурой 37 градусов, уличный минеральный бассейн и бассейн для детей на уличной территории.

15,7 тысячи квадратных метров «Термолэнда» в Красногорске отданы под крытое многофункциональное пространство, остальную площадь занимает уличная территория с бассейнами под открытым небом. Единовременно городской курорт смогут посещать более 2,6 тысячи гостей.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, с момента открытия «Термолэнда» в Красногорске совокупная площадь всех городских курортов федеральной сети превысила 100 тысяч квадратных метров.

«На сегодняшний день мы являемся крупнейшим сетевым оператором термальных комплексов и занимаем долю 21 процент на рынке. В рамках нашей сети открыто 12 городских курортов общей площадью почти 107 тысяч квадратных метров. В ближайшие недели мы откроем еще один комплекс в Ярославле, а к началу следующего года увеличим их число до 20, увеличив свое присутствие на рынке до 29 процентов», — рассказал Александр Ручьев.

По итогам 2024 года восемь открытых на тот момент «Термолэндов» посетило свыше 1,5 миллиона человек. При этом ежемесячно городские курорты посещают более 200 тысяч человек. В настоящий момент федеральная сеть охватывает 17 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ярославль, Красноярск, Оренбург, Мурманск, Смоленск, Новокузнецк и Пензу.