В Кремле заявили о совпадении позиций России и США по одному вопросу

Песков: Позиции США и РФ о невозможности членства Украины в НАТО совпадают

Позиции США и России о невозможности членства Украины в НАТО совпадают, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией», — рассказал представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО, вопрос о членстве Киева в альянсе не обсуждается.