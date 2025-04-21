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13:10, 21 апреля 2025Мир

В Кремле заявили о совпадении позиций России и США по одному вопросу

Песков: Позиции США и РФ о невозможности членства Украины в НАТО совпадают
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Позиции США и России о невозможности членства Украины в НАТО совпадают, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией», — рассказал представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО, вопрос о членстве Киева в альянсе не обсуждается.

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