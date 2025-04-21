В России запустили подписку на лекарства

Четыре препарата вошли в первую в России подписку на лекарства «Промомед»

«Промомед» впервые в России выступает с инициативой подписной программы для пациентов, получающих препараты курсового приема. Программа позволяет приобретать препараты «Промомед» со скидками.

На первом этапе в программу подписки вошли четыре препарата: «Квинсента» – препарат для лечения сахарного диабета II типа, «Велгия» – препарат для терапии избыточной массы тела у взрослых. «Энлигрия» – препарат для снижения веса у взрослых и подростков с 12 лет, «Тирзетта» – препарат для лечения ожирения и сахарного диабета II типа.

Оформив подписку на рекомендованный врачом курс лечения, пациент получает систематизацию применения назначенных лекарств, а также сервис напоминаний.

«Уровень здоровья населения и рост продолжительности жизни во многом зависят от доступности современных препаратов мирового уровня. Однако даже при наличии таких лекарств эффективность лечения напрямую связана с соблюдением пациентом предписанной терапии — так называемой приверженностью лечению (treatment compliance). Проанализировав рынок, терапевтические схемы приема наших препаратов, типовые варианты врачебных рекомендаций, мы впервые в России разработали программы подписки на лекарства для курсовой терапии. Это позволит пациентам сэкономить до 40 процентов стоимости препарата при прохождении курсового лечения. Мы уверены, что инициатива «Промомед» позволит пациентам получать препараты без перерывов в лечении, что повысит эффективность терапии таких сложных и опасных заболеваний, как диабет и ожирение», — сказал генеральный директор «Промомед» Александр Ефремов.

