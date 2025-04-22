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16:51, 22 апреля 2025Бывший СССР

Эстония прекратит давать беженцам с Украины деньги на жилье в столице

ERR: Эстония прекратит давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Seyfferth / Globallookpress.com

Эстония в мае 2025 года прекратит давать беженцам с Украины деньги на жилье в Таллине. Об этом порталу ERR.ee рассказала глава отдела миграции Департамента социального страхования республики Лийс Палоотс.

«[Теперь] поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах», — заявила чиновница.

Она добавила, что украинцы не лишатся поддержки окончательно, однако она будет сокращаться и в дальнейшем.

Ранее в Эстонии приняли закон о праве топить «подозрительные суда». Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

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