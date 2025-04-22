Названы два сценария завершения СВО

Экс-нардеп Царев допустил завершение СВО военным или дипломатическим путем

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал два вероятных сценария завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Царев допустил завершение СВО военным или дипломатическим путем. «Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины [Владимира] Зеленского на выполнение условий России», — сказал он.

Экс-нардеп предположил, что в Минске может быть подписано мирное соглашение, в которое включат выполнение Украиной российских требований по денацификации и демилитаризации.

При втором сценарии Трамп не сможет повлиять на Зеленского — тогда он прекратит оказывать поддержку Украине, а Россия добьется целей спецоперации. По мнению дипломата, дипломатический путь урегулирования конфликта является более предпочтительным.

Ранее Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Он заявил, что Киев будет готов к диалогу, если Россия прекратит огонь.