Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал два вероятных сценария завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в беседе с News.ru.
Царев допустил завершение СВО военным или дипломатическим путем. «Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины [Владимира] Зеленского на выполнение условий России», — сказал он.
Экс-нардеп предположил, что в Минске может быть подписано мирное соглашение, в которое включат выполнение Украиной российских требований по денацификации и демилитаризации.
При втором сценарии Трамп не сможет повлиять на Зеленского — тогда он прекратит оказывать поддержку Украине, а Россия добьется целей спецоперации. По мнению дипломата, дипломатический путь урегулирования конфликта является более предпочтительным.
Ранее Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Он заявил, что Киев будет готов к диалогу, если Россия прекратит огонь.