Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:18, 22 апреля 2025Бывший СССР

Названы два сценария завершения СВО

Экс-нардеп Царев допустил завершение СВО военным или дипломатическим путем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев назвал два вероятных сценария завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Царев допустил завершение СВО военным или дипломатическим путем. «Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины [Владимира] Зеленского на выполнение условий России», — сказал он.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

Экс-нардеп предположил, что в Минске может быть подписано мирное соглашение, в которое включат выполнение Украиной российских требований по денацификации и демилитаризации.

При втором сценарии Трамп не сможет повлиять на Зеленского — тогда он прекратит оказывать поддержку Украине, а Россия добьется целей спецоперации. По мнению дипломата, дипломатический путь урегулирования конфликта является более предпочтительным.

Ранее Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Он заявил, что Киев будет готов к диалогу, если Россия прекратит огонь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Песков прокомментировал публикации о разговоре Путина и Уиткоффа

    Военкор дал прогноз касательно будущего Зеленского

    Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости