Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 40 бойцов на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 40 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Бои проходили в районах населенных пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области Украины. Помимо живой силы противник лишился двух автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что если ВСУ действительно пытались прорваться через границу в Белгородской области после объявления пасхального перемирия, то это подтверждает недоговороспособность Киева.