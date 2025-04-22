Рособрнадзор опроверг очередную утечку ответов к ОГЭ и ЕГЭ

В Рособрнадзоре назвали мошенниками предлагающих купить ответы к ОГЭ и ЕГЭ

В сети активизировались каналы, связанные со сдачей ОГЭ и ЕГЭ, утверждающие, что школьники могут купить ответы на все задания. Ряд Telegram-каналов использовали агрессивный маркетинг и писали, что цены на эти так называемые правильные ответы будут повышаться с 1 мая. Для покупки предлагалось написать «администраторам» или купить на сайте. При этом в Рособрнадзоре оперативно опровергли утечку ответов и назвали мошенниками предлагающих купить ответы к экзаменам.

Пользователи-«администраторы», которым предлагалось написать, в большинстве случаев не имели фотографий и никакой информации о себе. Сам сайт по продаже ответов сделан в бесплатном конструкторе по созданию сайтов «Тильда». В качестве контактов указан только Telegram-канал, при этом нет ни юридического адреса, ни другой информации. Предоставленные на сайте скриншоты с отзывами содержали похожие сообщения зачастую от людей без ников, а приведенная статистика ничем не подтверждалась.

В Рособрнадзоре оперативно отреагировали на эту новость и заявили, что утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой. В ведомстве отметили, что на протяжении 10 лет фиксируются попытки продажи якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете. «Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес», — заключили в ведомстве и посоветовали не поддаваться на такие уловки.

Эксперты Рособрнадзора годом ранее уже сообщали, что мошенники продают под видом правильных ответов «мыльный пузырь». «Попросят оплату, а потом еще дополнительный взнос и еще немножко. А потом переписка прекращается, телефон недоступен, аккаунт продавца удален. Могут, конечно, и что-то прислать. Но это будет случайный набор ответов, не имеющий ничего общего с вашим экзаменационным вариантом», — комментировали они.

При этом, как говорит руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина, вариант, что ответы покупателю все же достаются, возможен, но с одним «но». «Кибермошенники зачастую продают фальшивые готовые ответы на варианты, которые будут в том или ином регионе, порой называя себя представителями государственных организаций — якобы они занимаются составлением и распределением вопросов», — подчеркнула она.

По словам члена Общественного совета при Минкультуры РФ Арслана Хасавова, Рособрнадзор провел масштабную работу по исключению вероятности утечек КИМов или создания коррумпированных схем. «Договориться» с учителем или с кем-либо еще для досрочного получения экзаменационных материалов или помощи в сдаче на сегодняшний день невозможно. «Связано это в том числе с тем, что доступа к материалам никто из участников процесса не имеет, а также с ротацией педагогических кадров во время проведения экзамена между образовательными организациями», — сказал Хасавов.

Информация о возможности покупки ответов к ЕГЭ и ОГЭ не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».