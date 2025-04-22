Россияне хотели отметить годовщину в люксовом отеле Турции и получили вид на стройку

«Турдом»: Россиян в Кемере заселили в отель с трактором и стройкой перед номером

Туристы из России хотели отметить годовщину свадьбы в люксовом отеле Кемера, Турция, и получили номер с видом на трактор. Своим негодованием они поделились с порталом «Турдом».

Россияне рассказали, что заселились в пятизвездочный Swandor Hotels & Resorts Kemer и впервые за 20 лет путешествий столкнулись с подобным. Отдыхающие выбрали отель категории Standart и понимали, что это будет старый номерной фонд, однако не ожидали увидеть перед входом в жилье стройку.

В ролике, снятом парой, видны строительный мусор, трубы, трактор и вид на стену. «Впечатление, будто нас заселяют в бытовку на стройке. Курортом и не пахнет. Это просто недопустимо», — описали свои ощущения россияне.

Увидев это, гости сразу попросили сменить номер, однако администрация отеля не пошла им навстречу и предложила только улучшенный вариант размещения за 40 евро (3,7 тысячи рублей) в сутки. В итоге туристам пришлось согласиться.

Россияне предположили, что гостиница таким образом наживается на туристах. «Отель продает непригодные номера, зная, что гости не захотят в них жить. А дальше — платите или оставайтесь в грязи и под стройкой», — высказались путешественники.

В апреле российская тревел-блогерша назвала места в Турции, где можно найти самые дешевые отели, работающие по системе «все включено». Так, доступнее всего проживание в гостиницах all-inclusive обойдется на курортах Алания, Сиде и Кемер.