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14:59, 22 апреля 2025Экономика

Российский министр рассказал о потерях работодателей от презентеизма

Мурашко: Из-за невыполнения обязанностей по здоровью теряется до 4,5 часа в день
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Потери от презентеизма, то есть фактического невыполнения своих обязанностей работниками из-за проблем со здоровьем, составляют до 4,5 часа в день. Об этом со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

Соответствующая информация содержится в презентации, представленной министром на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», указывает агентство.

На фоне приведенных данных Мурашко, говоря о минимизации такого ущерба, отметил, что работодателям следует вовлекаться в такие процессы сотрудников, как участие в вакцинации, диспансеризации, прохождении обследований.

Как писала ранее «Лента.ру», в США ежегодные потери бизнеса от презентеизма, снижающего трудоспособность почти вдвое, превышают 100 миллиардов долларов. В частности, исследователи указывали, что работники с депрессией теряют в год 35 рабочих дней, хотя и присутствуют в офисах.

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