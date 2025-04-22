Российский министр рассказал о потерях работодателей от презентеизма

Потери от презентеизма, то есть фактического невыполнения своих обязанностей работниками из-за проблем со здоровьем, составляют до 4,5 часа в день. Об этом со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщает ТАСС.
Соответствующая информация содержится в презентации, представленной министром на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», указывает агентство.
На фоне приведенных данных Мурашко, говоря о минимизации такого ущерба, отметил, что работодателям следует вовлекаться в такие процессы сотрудников, как участие в вакцинации, диспансеризации, прохождении обследований.
Как писала ранее «Лента.ру», в США ежегодные потери бизнеса от презентеизма, снижающего трудоспособность почти вдвое, превышают 100 миллиардов долларов. В частности, исследователи указывали, что работники с депрессией теряют в год 35 рабочих дней, хотя и присутствуют в офисах.