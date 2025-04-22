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14:38, 22 апреля 2025Россия

Российский ученый пропал во время экспедиции на необитаемый остров

ТАСС: Ученый Бухарицин пропал во время экспедиции по Каспию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Руководитель отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал во время экспедиции на необитаемый песчаный остров Укатный на севере Каспийского моря. Об этом сообщает ТАСС.

Бухарицину 76 лет. Российского ученого ищут с 19 апреля. В поисках задействовали пограничный корабль и два катера. «Поиски продолжаются», — сообщила официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Ольга Никешина.

Экспедиция была организована Каспийской флотилией на малом гидрографическом судне МГС-599. По данным агентства, остров, куда высадились участники экспедиции, находится недалеко от границы с Казахстаном — на самом краю авандельты на границе с Каспийским морем в восточной части дельты Волги.

Как уточняет aif.ru, ученый якобы пропал после того, как участники экспедиции разделились, чтобы изучить остров.

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