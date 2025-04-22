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11:10, 22 апреля 2025Путешествия

У российской тревел-блогерши украли украшения Tiffany из номере отеля в Китае

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @juliani_ermakova

У российской тревел-блогерши украли дорогостоящие украшения Tiffany из номере отеля в Китае. Об этом она рассказала на своей странице @juliani_ermakova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, изделия лежали на тумбочке до уборки, а сразу после на месте их не оказалось. Сотрудники отеля пообещали «поискать», однако не вызвали полицию и не обыскали работницу, которая убирала номер. Россиянка заявила, что гостиница покрывает грабителя.

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В комментариях юзеры предположили, что туристка сама забыла где-то свои украшения, а другие заметили, что безответственно оставлять дорогие вещи без присмотра на тумбочке. «Вы голову включайте на отдыхе тоже, и не будет таких казусов», «Все-таки я правильно делаю, что в отпуск без драгоценностей летаю», «Неделю назад у меня тоже украли деньги в Дубае», — писали юзеры.

Ранее вор проник в номер российского туриста в отеле Таиланда и украл из его чемодана более 100 тысяч батов (около 270 тысяч рублей) наличными. Пострадавший, россиянин Владимир Т., рассказал полицейским, что кража произошла 12 февраля в отеле Южной Паттайи, когда он находился в своем номере.

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