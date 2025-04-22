Умер автор скандального памятника Петру I Зураб Церетели, ему был 91 год

В пятницу, 22 апреля, умер советский, грузинский и российский скульптор, художник-монументалист Зураб Церетели. Тело деятеля искусства обнаружили у него дома, смерть наступила ночью. Церетели был 91 год.

Скульптор занимал пост президента Российской академии художеств, ему были присвоены звания Народного художника СССР, РФ, он также являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». За свою многолетнюю карьеру Церетели успел создать свыше пяти тысяч произведений — однако не все из них были тепло приняты публикой. Многие работы художника вызывали широкий резонанс в обществе: города отказывались от установки, а жители активно ругали и просили власти избавиться от необычных объектов.

Церетели прославился до появления скандальных памятников

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств и получил работу в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, где участвовал в исследовательских экспедициях. В 1963–1964 годах был старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии, а в 1964 году поехал во Францию, где встретился со знаменитыми художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Выставка Зураба Церетели «Церетели. Живопись» к 90-летию автора, галерея «А3» в Москве. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Помимо отдельных работ, Церетели занимался художественным оформлением различных объектов. В 1970–1980 годах он стал главным художником Министерства иностранных дел СССР и занялся художественным оформлением зданий посольств СССР за рубежом. В 1973 году скульптор создал монументальный ансамбль детского курортного городка в Адлере, что принесло ему известность в Советском Союзе и за границей.

Среди прочих достижений Церетели выступил в роли главного художника XXII Олимпийских игр в Москве, принял участие в работе над воссозданием столичного храма Христа Спасителя, разработал общее дизайнерское решение новой Манежной площади и интерьеров торгового комплекса «Охотный ряд» и основал Московский музей современного искусств, МВК РАХ Галерею искусств Зураба Церетели и Музей современного искусства в Тбилиси.

Памятник Петру I признали одним из самых уродливых в мире

Наиболее резонансный арт-объект авторства Церетели появился в 1997 году. Речь идет о памятнике Петру I или, по официальному названию, «Памятнике, посвященном 300-летию Российского флота или императору Петру Первому» — бронзовой фигуре высотой 96 метров. Монумент установили в Москве по заказу столичного правительства. После смены власти в 2010 году пошли разговоры о переносе памятника с искусственного острова у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала в другое место.

Памятник императору России Петру I Зураба Церетели Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Скульптура не понравилась не только москвичам. Она вошла в топ самых уродливых памятников в мире, составленных одним из туристических сайтов на основе голосов пользователей, и заняла десятое место. Жителям столицы же не понравился не только внешний вид арт-объекта, но и то, что фигуру установили в Москве, а не в Санкт-Петербурге. В Северной столице, в свою очередь, забирать памятник отказались.

40% москвичей недовольны памятником Петру I

Активное обсуждение скульптуры продолжалось год, однако в итоге объект остался на месте. На решение могла повлиять высокая стоимость переноса памятника — как заявили московские власти, демонтаж обошелся бы городу в миллиард рублей.

Сам Церетели не расстроился из-за повсеместной критики. Он заявил, что ситуация станет для него хорошей рекламой. Кроме того, по его мнению, скандал разгорелся из-за неприязни некоторых людей к царям.

Церетели запомнили не только в России

Москвичам также не понравился 10-метровый памятник лидеру французского Сопротивления Шарлю де Голлю, установленный перед гостиницей «Космос». Изначально его хотели подарить Франции, но европейская страна отказалась от презента. Скульптура открылась в 2005 году в столице, торжество посетил французский президент Жак Ширак. Впоследствии как российские, как и зарубежные газеты высмеивали статую, отмечая комичную позу де Голля и пугающее выражение его лица. Жители столицы, в свою очередь, прозвали памятник «Луи» за сходство с актером и режиссером Луи де Фюнесом в роли жандарма.

Франция — не единственная страна, помимо России, где работа Церетели разожгла настоящий скандал. После трагедии 11 сентября 2001 года в США скульптор захотел создать композицию, посвященную страшному событию. Так появилась «Слеза скорби» — монумент в виде небоскреба, расколотого надвое, с гигантской слезой внутри трещины. Объект должен был стать подарком России для Манхэттена, однако американцы выступили категорически против. Местные газеты массово высказывались против и монумента, и автора, а в Нью-Йорке и Джерси проходили акции протеста. Роль сыграли и деньги: стоимость установки оценивалась примерно в три миллиарда долларов. В результате Манхэттен отказался от скульптуры. Однако в 2006 году торжественное открытие все же состоялось, только в городе Бейонн штата Нью-Джерси.

Фото: Игорь Флис / Коммерсантъ

Другая неоднозначная работа скульптора — монумент «Дружба навеки», возведенный к двухсотой годовщине присоединения Грузии к России. В народе объект прозвали «шашлыком». Статуя представляет собой множество русских и грузинских букв, складывающихся в слова «Мир», «Труд», «Единство», «Братство». Другие художники отметили значительный размер фигуры, обвинив Церетели в любви ко всему большому, а после конфликта с Грузией в августе 2008-го памятник стал еще более неоднозначным. Изначально арт-объект был парным — вторую часть установили в в Тбилиси, но в 1991 году ее взорвали.

Церетели оставил свой след и в Абхазии. В популярных городах страны Пицунда, Гагра и Новый Афон стоят спроектированные художником девять автобусных остановок. Конструкции выполнены из железобетона и покрыты мозаикой. Интерес представляют необычные формы объектов. Остановки напоминают ракушки, волны и прочие атрибуты моря. После установки в 1960-х годах они вызвали недовольство многих местных жителей ввиду сходства с западным искусством того времени. Кроме того, люди жаловались на непрактичность остановок.