В России опровергли информацию о запрете теплиц

Информация о запрете теплиц в России с 1 мая не подтвердилась

Информация о том, что в России с 1 мая вводится запрет на установку теплиц, не подтвердилась. Эти данные опроверг глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

В СМИ и мессенджерах появились публикации, в которых говорится, что с 1 мая в России вводится запрет на установку теплиц. «Теперь даже обычная теплица может стать причиной финансовых потерь, если ее эксплуатация не соответствует законодательным нормам», — отмечают авторы портала «ProГород».

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов опроверг эти сведения и назвал их бредом. «Кто-то пустил слух, что с 1 мая запретят теплицы, — он разошелся мгновенно и был растиражирован даже официальными СМИ! Это полнейший бред — нормальный юрист и адвокат даже обсуждать это не будет, потому что это не более чем глупость», — заявил он. Туманов также добавил, что россиян неоднократно пугали налогами на теплицы, бани, туалеты, однако это лишь техническая поправка, которая дает теоретическое право, но никак не обязанность зарегистрировать эти строения.

Росреестр ранее уточнял, что разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты можно размещать на дачном участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них. В ведомстве напомнили, что 1 марта 2025 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс Российской Федерации, в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и ряд других отдельных законодательных актов.

К недвижимости, права на которую подлежат регистрации, относятся объекты, имеющие прочную связь с землей, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба его назначению. У таких объектов, как правило, имеется заглубленный фундамент, несущие и ограждающие конструкции. Второй критерий такой недвижимости — материал, из которого изготовлен объект (например, кирпич, блоки, отдельные технологии деревянного строительства).

Информация о запрете теплиц в России с 1 мая получила широкое распространение в СМИ и Telegram-каналах. Так, об этом написали «Иркутск Ньюс», НСН, «Наша газета» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».