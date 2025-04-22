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10:40, 22 апреля 2025Мир

Ватикан опубликовал фото Папы Римского Франциска в гробу

Newsweek: Ватикан опубликовал фото Папы Римского Франциска в гробу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Святой престол опубликовал фото покойного Папы Римского Франциска в гробу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ватикана сообщает журнал Newsweek.

На кадрах рядом с телом Франциска запечатлены государственный секретарь Пьетро Паролин, архиепископ-церемониймейстер Диего Джованни Равелли, кардинал-камерарий Кевин Джозеф Фаррелл и церемониймейстер Любомир Вельниц.

Ранее издание New York Post со ссылкой на источники написало, что в качестве претендентов на пост Папы Римского рассматриваются шесть основных кандидатов, они представляют США, Италию, Шри-Ланку и страны Африки.

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