В России рассказали об интересе Трампа к одному региону

Политолог Стрельникова: Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией в Арктике

Президент США Дональд Трамп заинтересован в Арктике и сотрудничестве с Россией в данном регионе. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала политолог, доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«Для осторожного оптимизма [насчет сотрудничества России и США в Арктике] надежда существует, потому что Трамп достаточно конструктивно подходит к региону», — отметила она интерес американского лидера к Заполярью.

При этом Россия со своей стороны также готова к возобновлению взаимодействия с США и другими бывшими западными партнерами, если они будут настроены на кооперацию. Администрация Дональда Трампа, по словам эксперта, явно понимает, что исключить РФ из региона на данный момент недальновидно.

Политолог Ирина Стрельникова также назвала ключевое условие сотрудничества России и США в Арктике. По ее словам, это будет возможно после отмены антироссийских санкций.