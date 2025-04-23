ФСБ показала на видео сотрудника молдавской спецслужбы Руснака

ФСБ показала на видео выдворенного из России сотрудника спецслужб Молдавии

ФСБ показала на видео высланного из России экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака.

На кадрах оперативной съемки, снятой из машины слежения, видно, как молдавский силовик общается с неизвестным мужчиной возле подъезда жилого дома, после чего оба заходят в здание. Далее демонстрируются кадры опроса Руснака и его рассказ о беседе с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла в России деятельность экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака.