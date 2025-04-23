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10:16, 23 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ показала на видео сотрудника молдавской спецслужбы Руснака

ФСБ показала на видео выдворенного из России сотрудника спецслужб Молдавии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео высланного из России экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака.

На кадрах оперативной съемки, снятой из машины слежения, видно, как молдавский силовик общается с неизвестным мужчиной возле подъезда жилого дома, после чего оба заходят в здание. Далее демонстрируются кадры опроса Руснака и его рассказ о беседе с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла в России деятельность экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака.

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