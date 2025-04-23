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09:52, 23 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

ФСБ: Агент молдавской разведки собирал данные о планах РФ в отношении Молдавии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности Дмитрий Руснак собирал данные о планах Москвы в отношении Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Агент молдавской разведки приехал в Россию в 2024 году. Он должен был собирать секретные данные о планах российского руководства в отношении Молдавии и о сотрудниках силовых, которые участвуют во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

ФСБ пресекла деятельность Руснака. Его выслали из России и запретили въезд на 60 лет. Отмечается, что он не нанес ущерб безопасности РФ.

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