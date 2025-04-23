ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

ФСБ: Агент молдавской разведки собирал данные о планах РФ в отношении Молдавии

Экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности Дмитрий Руснак собирал данные о планах Москвы в отношении Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Агент молдавской разведки приехал в Россию в 2024 году. Он должен был собирать секретные данные о планах российского руководства в отношении Молдавии и о сотрудниках силовых, которые участвуют во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

ФСБ пресекла деятельность Руснака. Его выслали из России и запретили въезд на 60 лет. Отмечается, что он не нанес ущерб безопасности РФ.

