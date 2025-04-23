Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 23 апреля 2025Ценности

Леди Гагу сняли на улице в ультракоротких шортах

Американскую певицу Леди Гагу сняли на улице в ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alex Lima / BACKGRID / Legion-Media

Американскую певицу Леди Гагу сняли на улице в откровенном виде. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю исполнительницу у частного клуба Soho House в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в черном наряде, который включал в себя футболку, кожаную куртку и ультракороткие облегающие шорты.

Также звезда надела бейсболку с серебристыми шипами, убрав под нее волосы, и солнцезащитные очки. При этом в качестве обуви она выбрала туфли на массивной платформе и каблуках, которые сочетала с гольфами до колена.

Ранее в апреле британскую певицу косоварского происхождения Дуа Липу сняли на улице без макияжа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    В ВСУ раскрыли последствия затягивания конфликта на Украине

    Россиянам дали совет по покупке долларов

    Раскрыт неожиданный секрет хорошего секса

    Леди Гагу сняли на улице в ультракоротких шортах

    В России рассказали об интересе Трампа к одному региону

    Российский статус Крыма назвали невыгодным для Европы

    Россияне разделились по вопросу выплат беременным школьницам в регионах

    Украинский пленный спас российского бойца от беспилотника

    Подполье рассказало о новой тактике сотрудников ТЦК на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости