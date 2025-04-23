Американскую певицу Леди Гагу сняли на улице в ультракоротких шортах

Американскую певицу Леди Гагу сняли на улице в откровенном виде. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю исполнительницу у частного клуба Soho House в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерами в черном наряде, который включал в себя футболку, кожаную куртку и ультракороткие облегающие шорты.

Также звезда надела бейсболку с серебристыми шипами, убрав под нее волосы, и солнцезащитные очки. При этом в качестве обуви она выбрала туфли на массивной платформе и каблуках, которые сочетала с гольфами до колена.

Ранее в апреле британскую певицу косоварского происхождения Дуа Липу сняли на улице без макияжа.