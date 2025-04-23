Одна страна НАТО растратила свой рекордный военный бюджет

Bloomberg: Польша растратила свой рекордный военный бюджет

Польша растратила свой рекордный военный бюджет на иностранных подрядчиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, в 2022 году Польша увеличила расходы на оборону с 2,4 процента от валового внутреннего продукта до 4,7 процента в 2025 году, увеличив их более чем вдвое в реальном выражении. «Эти деньги должны были привести к росту польской оборонной промышленности (...) Но вместо этого большая часть расходов Польши ушла к иностранным подрядчикам», — говорится в материале.

Уточняется, что данная ситуация демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются Польша и ее европейские соседи, когда намереваются превратить растущие расходы на безопасность в устойчивую внутреннюю оборонную промышленность.

По словам научного сотрудника Центра восточных исследований Яцека Тароциньски, польские вооруженные силы и вооруженные силы союзников нуждаются в большом количестве оружия, поэтому рынок обороны имеет огромный потенциал развития. Он уточнил, что если Польша не создаст собственные оборонные возможности, то ей придется платить за чужие производственные возможности, что касается и каждой страны Европы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна должна искать защиту от потенциальной российской угрозы с помощью «ядерного зонтика» Франции. Он также подчеркнул, что Варшава должна добиваться доступа к американскому ядерному оружию.