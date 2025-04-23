Осужденный за теракт в Петербурге просил перевести его в колонию ближе к дому

Суд отказал осужденному за теракт в метро Петербурга в переводе ближе к дому

Красноярский суд отказал осужденному по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в переводе в другую колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, осужденный в 2017 году Мухамадюсуп Эрматов ходатайствовал о переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к дому. У осужденного родственники в Татарстане Уфе и Челябинске.

3 апреля 2017 года, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник, находившийся в поезде, привел в действие одно из трех собранных им самодельных взрывных устройств (СВУ). В результате теракта погибли 16 человек (в том числе сам террорист), 67 пострадали.

По уголовному делу были привлечены 11 человек, включая Мухамадюсупа Эрматова. Суд приговорил Эрматова к 27 годам 10 месяцам колонии строгого режима.