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11:08, 23 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный за теракт в Петербурге просил перевести его в колонию ближе к дому

Суд отказал осужденному за теракт в метро Петербурга в переводе ближе к дому
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Красноярский суд отказал осужденному по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в переводе в другую колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, осужденный в 2017 году Мухамадюсуп Эрматов ходатайствовал о переводе в исправительное учреждение, расположенное ближе к дому. У осужденного родственники в Татарстане Уфе и Челябинске.

3 апреля 2017 года, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник, находившийся в поезде, привел в действие одно из трех собранных им самодельных взрывных устройств (СВУ). В результате теракта погибли 16 человек (в том числе сам террорист), 67 пострадали.

По уголовному делу были привлечены 11 человек, включая Мухамадюсупа Эрматова. Суд приговорил Эрматова к 27 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

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